“Punto di riferimento” Meloni sulle orme di Draghi | ecco il consulente per l' energia

(Di domenica 23 ottobre 2022) Roberto Cingolani sarà consigliere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (ex Mite) sul tema dell'. L'incarico sarebbe stato già conferito da Giorgia. “Cingolani ci aiuterà, a titolo gratuito. Ha fatto bene da ministro, in questa fase può essere undisul tema dell'” le parole del presidente del Consiglio durante il Consiglio dei ministri. Il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, lasciando palazzo Chigi si è espresso a riguardo: “Cingolani è undel Governo, domani faremo il passaggio di consegne e vedremo. Vedremo chi andrà martedì alla riunione dei ministri dell'”. Cingolani in collegamento video con la Festa dell'Ottimismo del Foglio, che si è ...

ilgazzettino.it

