Oroscopo della sera fallimenti in arrivo per Pesci e Acquario

(Di domenica 23 ottobre 2022) Questaè unata magica, con Giove in trigono a Urano potrete ottenere grandi successi. Non fatevi intimidire da Saturno contrario: avrete tutto il sostegno dei pianeti per raggiungere i vostri obiettivi. Siate cauti nell'amore: c'è il rischio di essere ingannati. Ariete Cari Ariete, questasarà unata molto movimentata! Vi sentirete agitati e pieni di energia! Sarà difficile rilassarvi, ma questa è l'energia che vi fa brillare! Non fatevi scoraggiare se vi sentirete più inquieti del solito: tutto quello che dovete fare è canalizzare questa energia nel vostro lavoro. Se siete alla ricerca di un cambiamento, potreste trovarlo proprio in questo periodo! Toro In questata sarai piuttosto stanco e demotivato. Non ti sentirai in forma e avrai poca voglia di fare qualunque cosa. Sarà ...