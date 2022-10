Ora solare 2022 | quando torna e come regolare l’orologio

(Di domenica 23 ottobre 2022) Ancora una settimana, poi saluteremo l’ora legale: tra sabato 29 e domenica 30 tornerà l’oracon le lancette andranno spostate indietro di un’ora dalle 3 alle 2. Si dormirà quindi un’ora in più. Un sistema che in Italia è stato adottato dagli anni ’60 e spesso criticato. Ancora di più negli ultimi tempi davanti alla crisi energetica che sta comportando un aumento esponenziale del costo delle bollette. Secondo quanto emerge dalla ricerca realizzata dal Centro Studi di Conflavoro Pmi mantenere l’ora legale farebbe risparmiare 2,7 miliardi di euro nel 2023 sui consumi dell’elettricità. Spiega Roberto Capobianco, presidente di Conflavoro Pmi ad Adnkronos: “È vero che l’alba dello stesso giorno verrebbe spostata alle 8.34, anziché alle 7.34, ma il risparmio di consumi e luce elettrica sarebbe comunque maggiore visto che alle cinque di ...

