Inter-Viktoria Plzen | data | orario e dove vederla in tv

(Di domenica 23 ottobre 2022) La, l’, la diretta tv e streaming di, match valevole per la sfida di ritorno nei gironi di Champions League 2022/23. La squadra nerazzurra cerca una vittoria fondamentale per il passaggio del turno. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 26 ottobre alle ore 18:45; la diretta televisiva sarà affiin esclusiva a Prime Video. SportFace.

Un gol certamente bizzarro, ma quanto mai fondamentale per cambiare l'umore in avvicinamento alPlzen: in un soffio di vento l'è uscita dal campo minato della frustrazione ed è entrata ...Mentre l'di Inzaghi può essere per il secondo anno di fila agli ottavi Champions, battendo mercoledì ilPlzen, impressione comune è che la Cina non sia più vicina.La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Inter-Viktoria Plzen, match valevole per la sfida di ritorno nei gironi di Champions League 2022/23. La squadra nerazzurra cerca una vittoria ...Non solo sugli spalti, ma tafferugli negli spogliatoi del Franchi: il patron della Fiorentina, Commisso, avrebbe chiesto le scuse all'Inter ...