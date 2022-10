Il Torino vince 2-1 a Udine | decide Pellegri

(Di domenica 23 ottobre 2022)(ITALPRESS) – Colpaccio delche espugna la Dacia Arena. All’se non basta Deulofeu, le reti di Ola Aina evalgono il successo granata. Sottil sceglie Success e Deulofeu, parte dalla panchina Beto così come Sanabria, sacrificato da Juric che lancia Vlasic e Miranchuk a sostegno di. Comincia meglio il, pericoloso con un sinistro di Miranchuk dal limite dell’area: Silvestri respinge il tiro dell’ex Atalanta, Lukic non riesce a coordinarsi e manda alto il suo tap-in. Non serve aspettare molto però per assistere al vantaggio granata. Al 14? Vlasic semina il panico sulla corsia mancina e mette al centro un pallone che Miranchuk accomoda per Ola Aina: chirurgico piatto rasoterra del nigeriano e sfera in buca d’angolo sul secondo palo. ...

Ilper 2 - 1 in un campo insidioso come non mai, come quello dell'Udinese di Sottil, vera e propria sorpresa di questo inizio di stagione. A decidere la gara, il gol al 69' di Pietro ...Pellegri segna, Milinkovic - Savic para e altorna il sorriso. Arrivano 3 punti pesanti per la squadra di Juric, che non ha mai battuto una big però castiga l'Udinese quinta in classifica a casa sua per 2 - 1. E si rilancia dopo 4 ... Il Torino vince a Udine e torna a sorridere Il tecnico dell''Udinese Andrea Sottil è intervenuto a Dazn per analizzare la cocente sconfitta interna, ad opera del Torino, tra l'altro sua squadra del cuore, considerando ...