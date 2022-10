Governo Meloni | alle 10 30 passaggio di consegne con Draghi Poi il Cdm

(Di domenica 23 ottobre 2022) Giorgiae i 24 ministri del nuovohanno giurato ieri al Quirinale. «Con orgoglio e responsabilità serviremo l’Italia: ora subito al lavoro», ha detto la premier. E alla Von der Leyen: «Pronti a collaborare per rafforzare la resilienza Ue di frontesfide comuni». Congratulandosi con, Biden ha definito l’Italia «un vitaleato Nato». Oggi per la neopremier la cerimonia deldella campanella con10.30.12 il primo Cdm.

, folla a Palazzo Chigi: tutto pronto per la 'cerimonia della campanella' con l'ex premier Draghi Giorgiavivrà a Palazzo Chigi Andrea Giambruno dice no: 'La priorità è nostra ...Per Franco Gabrielli , al quale Mario Draghi affidò i Servizi segreti due settimane dopo la nascita delha tutto il tempo per decidere', scrive il Corriere della Sera. Secondo il ...Prime frizioni: sia Salvini (Infrastrutture) che Musumeci (Mare) rivendicano la delega ai porti e alla Guardia Costiera ...Si svolgerà oggi alle ore 10:30 a Palazzo Chigi, la tradizionale cerimonia del passaggio di consegne tra il presidente uscente, Mario Draghi, e la presidente del Consiglio ...