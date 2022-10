ATP Napoli | Berrettini ci prova ma Musetti vince

Il "Maradona del tennis" è Lorenzo Musetti, incoronato sovrano al torneo250 di. Il 20enne toscano ha battuto in una finale tutta azzurra un Matteo Berrettini (7 - 6(5) 6 - 2 il risultato) comunque da applausi: il romano col piede malconcio è riuscito a lottare ...Lorenzo Musetti vince il torneo2022 battendo, nella finale tutta italiana, Matteo Berrettini non al meglio per i problemi al piede, in due set con il punteggio di 7 - 6 (7 - 5), 6 - 2 in due ore. Il 20enne di Carrara ...NAPOLI (ITALPRESS) - Lorenzo Musetti ha fatto sua la Tennis Napoli Cup, nuovo torneo Atp 250 disputato sul cemento all'aperto dell'Arena affacciata sul gol ...Nella finale dell'ATP Napoli 250 di tennis, trionfa Lorenzo Musetti contro Matteo Berrettini: ecco com'è andato il match.