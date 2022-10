“Sì | anche noi…” Federica Pellegrini e Matteo Giunta | c’è l’annuncio ufficiale | pronti alla novità

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 22 ottobre 2022) Tutto pronto per la nuova edizione di Pechino Express: a giorni partiranno le riprese dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, in arrivo su Sky e in streaming su NOW. Saranno Enzo Miccio e Costantino Della Gherardesca a guidare i concorrenti in quest’avventura che li vedrà impegnate tra India, Borneo malese e Cambogia. Sky annuncia le tappe di una rotta che si preannuncia a dir poco avvincente: “La rotta dei viaggiatori partirà in India, dgiungla urbana di Mumbai, la città con più densità di popolazione al mondo, per poi attraversare il cuore del “sub-continente”, svelandone i mille contrasti, fra riti sacri, spezie, colori e singolari usanze di vita quotidiana, fino allo splendido scenario delle backwaters del Kerala”. “Si tufferà poi nella natura selvaggia del Borneo malese, fra specie animali uniche al mondo e culture antiche fatte ancora oggi di ...