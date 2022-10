Perché Daniele Mona lascia i The Kolors

Leggi su optimagazine

(Di sabato 22 ottobre 2022)i The: uno dei tre componenti del gruppo se ne va. I Thead oggi restano in due: Stash Fiordispino e Alex Fiordispino. Non è noto severrà sostituito. Da parte di Stash ancora nessuna dichiarazione mentre tanti sono quelli di coloro che hanno commentato il messaggio di Dani sui social, un arrivederci, non un addio, alla volta di un nuovo percorso.i Thee spiega che lo attende un nuovo percorso, lontano dal gruppo che lo ha visto raggiungere la popolarità grazie alla partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi. La comunicazione dell’abbandono della band arriva a tour concluso, qualche giorno dopo l’ultimo ...