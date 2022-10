Milan | Pobega | «Adesso ci sono queste cose da sistemare»

Bennacer influenzato lascerà il posto a Tonali che doveva riposare dopo aver portato alla vittoria ilnel campo dell'Hellas Veron a. Al suo fianco uno trae Krunic. In attacco Giroud e ...Formazioni UFFICIALI- MonzaMILAN (4 - 2 - 3 - 1): Tatarusanu; Dest, Kjaer, Tomori, Theo; Bennacer,; Messias, Diaz, Rebic; Origi. All. PioliMONZA (3 - 4 - 1 - 2): Di Gregorio; Antov, ...Scopri IN TEMPO REALE: Risultati, Classifica, Formazioni, Calciomercato, Scoop e tante altre news. Live le ultime notizie sulla squadra del Milan. Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni qual ...Amici di CalcioStyle.it, questo pomeriggio a San Siro il Milan di Pioli e il Monza di Palladino impegnati in una vera e propria sfida amarcord.