MCS | Stefania Sandrelli | Ho rivisto Tinto Brass e mi ha scattato una

TGCOM

Mantieni la distanza daper favore' interviene Paolo Bonolis , anche lui ospite in studio. L'attrice che ha vinto tre David di Donatello, ricorda al '' i suoi successi e flirt sul set : ...Cagnoni, PR Account Laureata allo IULM di Milano in Marketing, Consumi e Distribuzione ... poi come Account Executive presso Studio Nazari, PR & GoUp e& Partners e negli ultimi tre anni ... "MCS", Stefania Sandrelli: "Ho rivisto Tinto Brass" L'attrice italiana Stefania Sandrelli, ospite al " Maurizio Costanzo Show", ricorda gli esordi della sua carriera e il film "La Chiave" di genere erotico diretto dal regista Tinto Brass nel 1983. "Ho ...