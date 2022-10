L' Inter espugna il ‘Franchì | Fiorentina ko 4-3

Leggi su iltempo

(Di sabato 22 ottobre 2022) FIRENZE (ITALPRESS) – L'ildi Firenze grazie ad una rete al 95? di Mkhitaryan al termine di una sfida che i nerazzurri hanno rischiato di buttare via per ben due volte. Il numero 22 ospite regala una gioia ai suoi quando la sfida era stata da poco riacciuffata per la seconda volta di fila da unagenerosa ma sprecona. Per Skriniar e compagni tre punti che arrivano al termine di una partita folle e davvero senza logica. L'sembra indirizzare una prima volta la gara a proprio favore già nei 15? iniziali sfruttando al meglio due errori di Dodò, uno una mancata diagonale difensivo, con la complicità di una palla persa su lancio errato di Biraghi, con assist di Lautaro per Barella, l'altra per un controllo errato a centrocampo dell'esterno difensivo brasiliano che apre ...