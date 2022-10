Governo Meloni | Zuppi | “Interlocuzione costruttiva a tutela diritti”

(Di sabato 22 ottobre 2022) (Adnkronos) – ?Il presidente della Cei si congratula con GiorgiaIl presidente della Cei, cardinale Matteo, a suo nome e di quello della Conferenza Episcopale Italiana, esprime “le più sincere congratulazioni per l’incarico che è chiamata a ricoprire. Con Lei si apre anche una pagina storica per il nostro Paese: il nuovoè il primo guidato da una donna nel ruolo di Presidente del Consiglio”. “Nell’augurare buon lavoro a Lei e a tutti i membri del Suo, la Chiesa che è in Italia, nel rispetto e nella distinzione degli ordini e dei ruoli, assicura che non farà mancare un’ispirata unicamente dalla volontà di contribuire al perseguimento del bene comune del Paese e alladei...

Giorgia'ci ha messo meno di un mese per fare il. Noi quante stagioni ci dobbiamo mettere per avere una nuova segreteria', tuona Alessandra Moretti in un post pubblicato sulla sua pagina ...- - > Il presidente Sergio Mattarella con Giorgiain occasione del giuramento - Ansa . Dopo il giuramento, il prossimo adempimento per Giorgiae la sua squadra disarà il rituale passaggio della campanella con il premier uscente, Mario Draghi, domani alle 10.30 . Un momento importante, vissuto talvolta con "freddezza" (come ...Deputato dal 1994, senatore dal 2018, due volte viceministro e presidente uscente del Copasir, Adolfo Urso è l’uomo indicato da Fratelli d’Italia per sostituire Giancarlo Giorgetti al Mise, il ministe ...(Adnkronos) – Il presidente della Cei si congratula con Giorgia Meloni Il presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi, a suo nome e di quello della Conferenza Episcopale Italiana, esprime “le più s ...