DIRETTA F1 | GP USA 2022 LIVE | a mezzanotte le qualifiche! Ferrari punta su Sainz | Leclerc penalizzato

(Di sabato 22 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.33 Da capire cosa riuscirà a fare la Mercedes che, forse, sul layout texano potrebbe giocare qualche brutto scherzo. 23.30 Ne potranno approfittaree soprattutto il due volte campione del mondo Max Verstappen. L’olandese non ha la pancia piena ed è pronto a sferrare il suo attacco. 23.27 In totale sono quattro i piloti soggetti a penalità: Cinque posizioni di penalità per Zhou, Alonso e Perez (sostituzione del motore endotermico) Dieci posizioni di penalità per(cambio motore endotermico e turbocompressore) 23.24 Vero è che il monegasco sarà soggetto a una penalità per la sostituzione del motore, alla stessa stregua del messicano Sergio Perez con la Red Bull. 23.21 Laalla pole-position dopo le buone ...

22.05 Sessione molto interessante in Texas, con Verstappen che si presenta da favorito in vista delle qualifiche anche per le penalità di Perez e Leclerc. La Ferrari però è competitiva sul giro secco ...22.01 Finisce qui la FP3 di Austin. Di seguito la classifica definitiva: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:35.825 5 2 Charles LECLERC Ferrari+0.320 4 3 Carlos SAINZ Ferrari+0.446 5 4 Sergio PEREZ Red ...Ad Austin è arrivato il momento di giocarsi la pole. Segui l'azione in pista con la tabella dei tempi aggiornata in diretta ...Il Mondiale è in Texas con un titolo piloti già assegnato e un costruttori che è ancora da decidere. Il weekend è come sempre in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW… Leggi ...