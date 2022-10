Cina | Hu Jintao via dal Congresso del Pcc | l' ex leader allontanato di peso

, l'ex presidente Huallontanato dal Congresso del Pcc A PECHINO Si chiude il XX congresso del Partito Comunista Cinese GLI SFOTTO' Liz Truss si dimette dopo 44 giorni e Medvedev saluta ...In un secondo post l'agenzia precisa che 'Huha insistito per poter essere presente alla sessione conclusiva del Ventesimo Congresso nazionale del partito, anche se non si era preso il tempo ...In Cina lo "Xi Terzo", con altri cinque anni di potere assoluto e incontrastato, ha preso forma con la prova di forza schiacciante nell'ultima delle sette giornate del XX Congresso nazionale del Pcc.L’ex presidente cinese Hu Jintao è stato inaspettatamente portato fuori dalla cerimonia di chiusura del XX Congresso del Partito comunista nella Grande sala del… Leggi ...