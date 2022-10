Atp Napoli | Musetti - Kecmanovic quote | Lorenzo favorito

(Di sabato 22 ottobre 2022) Un bel, bellissimo.è in semifinale nell'ATP 250 del capoluogo campano, terzo torneo consecutivo in cui arriva a questo punto dopo Sofia (sconfitta contro Huesler) e Firenze (...

Un bel Musetti a, bellissimo. Lorenzo è in semifinale nell'250 del capoluogo campano, terzo torneo consecutivo in cui arriva a questo punto dopo Sofia (sconfitta contro Huesler) e Firenze (ko contro Auger - ...Il tennista è stato protagonista di una curiosa ...Dopo diverse problematiche avute nel corso del torneo, l'Atp 250 di Napoli entra nel vivo. Quest'oggi si terranno le semifinali ed il grande favorito è la testa di serie numero due Matteo Berrettini, ...Kecmanovic-Musetti è un match del torneo Atp 250 di Napoli: notizie, analisi, pronostici, diretta tv in chiaro e streaming.