ASCOLTI TV 21 OTTOBRE 2022 | 4 MLN PER TALE E QUALE SHOW 24 | 3% | MOLTO DISTANTE VIOLA COME IL MARE 16 | 3% | CROZZA 7 | 1% | NUZZI 6 | 9% | ZORO 6 | 7% | GRUBER 8 | 5% VS PALOMBELLI 5%

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 22 ottobre 2022)TV 21· Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Tg1 Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina – xUnoMattina – xTg1 Speciale – xLinea Verde Explora – xÈ Sempre Mezzogiorno! – xTg1 + Tg1 Ec. – xPres. Oggi è un Altro Giorno – xOggi è un Altro Giorno – xTg1 Speciale – xPres. Vita in Diretta – non in ondaVita in Diretta Short – xReazione a Catena – 2828 21.50Reazione a Catena – 4012 24.30Tg1 – xSoliti Ignoti – 4226 21.10– 4054 24.30 x x xTg1 Speciale – x Prima Pagina – xTg5 – 1253 25.06Mattino 5 News – 989 21.85Mattino 5 News – 932 21.81Forum – 1565 22.11Tg5 – 2693 22.63Beautiful – xUna Vita – xUomini e Donne – xAmici + GF Vip – xUn Altro Domani – xPres. Pomeriggio 5 – xPomeriggio 5 – xCaduta Libera – ...