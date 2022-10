Tutti contro il TG1 | l’attacco di Bruno Vespa

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Non c’è pace per i giornalisti del TG1 Non c’è pace per il TG1 e per i suoi giornalisti. Dopo la querelle con Fiorello tocca a. Il conduttore e giornalista ha “attaccato” in diretta, durante “Porta a Porta” il modus operandi dei colleghi del telegiornale. “Adesso c’è il Tg1. Io amo il Tg1 e annuncerò sempre il Tg1 – ha detto – Qualche conduttore non ci ama e quindi finito il Tg1 dicono ‘ci vediamo domani mattina’, come se dopo la serata fosse finita”. Poi dopo aver lanciato l’edizione notturna del TG1continua: “Preghiamo anche il Tg1 di stare nei limiti che sono stati concordati di tempo, senza sforamenti che sono quotidiani ormai”. Leggi anche: Fiorello, la Rai cede e cambia la programmazione e la rete dello show Il Tg1 che si mette primaFiorello e ora...