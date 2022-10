Gli 007 di Londra | ' L' invio di truppe russe in Bielorussia è solo un diversivo'

Guerra in Ucraina , la pace è lontana. L'intelligence del ministero della Difesa britannico ritiene che la Russia abbia orchestrato un diversivo annunciando che 70.000 soldati bieloruss i sarebbero ......lo Stadio olimpico del ghiaccio (dove furono ospitate le cerimonie di apertura e di chiusura e... che sono anche entrate nella storia del cinema per aver ospitato la saga dell'agente segreto, ...L'intelligence del ministero della Difesa britannico ritiene che la Russia abbia orchestrato un diversivo annunciando che 70.000 soldati bielorussi sarebbero stati coinvolti in un nuovo gruppo di forz ...Black out e internet a singhiozzo. Timori per un'offensiva dalla Bielorussia. A Lyman trincee con 100 corpi di civili ...