Fiorentina-Inter | le probabili formazioni e dove vederle in tv e streaming

, Inzaghi ha deciso: no Lukaku a Firenze. Calhanoglu e Mkhitaryan per continuare la rimonta in classifica. L'allenatore dell'Udinese, Sottil: 'Mio figlio (ora alla, ndr) sogna il ...La decisione definitiva sulla possibilità di vedere Lukaku in panchina domani con la... L'chiede proprio questo all'attaccante decisivo per lo scudetto 2021 - '22: avere una risorsa ...L'Inter deve guardarsi dagli assalti delle big estere ai suoi principali giocatori: il Manchester United bussa alla porta ...Ospite d'eccezione a TMW Radio. Infatti a Maracanà è intervenuto l'ex calciatore Aldo Serena. Atalanta-Lazio, Roma-Napoli e Fiorentina-Inter: dove vede la sorpresa "Quest'anno il Napoli mi affascina, ...