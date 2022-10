Elettra Lamborghini | con il bikini maculato fa sognare i fan | Che fisico

Leggi su chemusica

(Di venerdì 21 ottobre 2022) La foto diha lasciato tutti senza parole: l’avete vista con ilche ha indossato? Pazzesca, guardate chemozzafiato. Ancora una volta la nota cantante è tornata a far parlare di sé. Impassibile non notare uno scatto che ha catturato non poco l’attenzione per un motivo ben preciso, avete visto L'articolo, con ilfai fan Chechemusica.it.