Covid | cala incidenza e 3 regioni a rischio alto

(Di venerdì 21 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) –l’settimanale a livello nazionale: 448 ogni 100.000 abitanti (14-20 ottobre) rispetto a 504 ogni 100.000 abitanti (7-13 ottobre). Nel periodo 28 settembre-11 ottobre, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,27, stabile rispetto alla settimana precedente e superiore al valore soglia. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero diminuisce leggermente, ma si trova ancora oltre la soglia epidemica. Sono i dati della Cabina di regia dell’Istituto Superiore di Sanità. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è stabile al 2,4% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 20 ottobre rispetto al13 ottobre). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale all’11% (rilevazione al 20 ottobre) rispetto al 10% (rilevazione al 13 ottobre). Tre ...

4 settimane consecutive di crescita l'incidenza settimanale dei casi ogni 100mila abitanti... In termini percentuali i contagitornano a scendere nell'ultima settimana del 6,2%, ma crescono i ... L'incidenza di Covid è in frenata e scende leggermente anche l'Rt. Ma dall'Oms arriva l'allarme sulla nuova sotto-variante Gryphon ... (Adnkronos) – E' in calo l'incidenza di Covid-19 in Italia, mentre risulta stabile l'Rt secondo quanto riporta il monitoraggio Istituto superiore di sanità-ministero della Salute. Torna dunque a scend ...