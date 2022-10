Concorsi Pubblici | 67 posti per Italia Digitale Le scadenze

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Torniamo a condividere notizie e informazioni utili sui. Su Termometro Politico, vi terremo aggiornati su quelli più rilevanti per numero didisponibili e copertura dell’area geografica. Come riportato sul portale del reclutamento InPA, È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo din.67 (sessantasette) unità di personale non dirigenziale a tempo determinato da inquadrare nell’Area III,posizione economica F1, nei profili professionali giuridico-economico, informatico e ingegneristico. Le candidature potranno essere inviate direttamente sul portale InPA accedendo con il proprio SPID. Le domande potranno essere presentate entro e non oltre il 3 Novembre 2022, fino alle ore 18:00. 67per profili giuridico-economici, ...