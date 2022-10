Wolverhampton | colpo di scena | confermato Davis in panchina – FOTO

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 20 ottobre 2022)dicon la conferma disulladei Wolves: arrivato l’annuncio ufficiale Il, con un annuncio ufficiale, hala propria scelta per la. We can confirm Stevewill remain in charge of the first-team until 2023.??— Wolves (@Wolves) October 20, 2022 Steve, ex tecnico dell’Under18, rimarrà infatti in carica fino al termine di questa stagione. Se non oltre… L'articolo proviene da Calcio News 24.