Roma | auto investe e uccide 18enne sul marciapiede La Meloni scrive alla madre | “Cammineremo con te”

Leggi su tpi

(Di giovedì 20 ottobre 2022)sulIncidente stradale mortale nella notte a. Un ragazzo di 18 anni, Francesco Valdiserri, è stato investito mentre camminava sulsu via Cristoforo Colombo, all’angolo con via Giustiniano Imperatore. Il giovane era il figlio dei giornalisti del Corriere della sera, Luca Valdiserri e Paola Di Caro, molto noti a. Proprio ladella vittima ha dato la notizia in un tweet: “Il miomeraviglioso non c’è più – ha scritto -. Il mio bambino che aveva a cominciato a correre nella vita. Un’nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla”. Il mio...