Questo è Daisy | il robot che ricicla gli iPhone Aiuta l' ambiente e recupera ogni anno un vero tesoro

Leggi su dday

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Siamo andati a vedere come funziona, ilche Apple ha progettato e costruito per provare are il maggior numero di materiali possibili da undefunto. Un lavoro incredibile, che permette all'azienda dire gran parte dei materiali necessari per i nuovi prodotti dai prodotti che hterminato il loro ciclo di vita....