La Gazzetta dello Sport

sfoglia la margherita. I tre petali rimasti hanno nome e cognome: Charles De Ketelaere, Brahim Diaz e Yacine Adli. L'argomento clou è 'fantasisti', e ora Stefano deve decidere. La cerniera tra ...... come da programma, ha svolto l'allenamento del giovedì con il resto dei compagni agli ordini di Stefanoche oggi peraltro compie 57 anni. Ilbelga ha saltato le recenti sfide ... Pioli e il trequartista, una poltrona scomoda per tre Giornata speciale per Stefano Pioli, che a Milanello ha festeggiato il suo 57esimo compleanno insieme ai dirigenti (presenti Maldini e Massara), squadra e staff. In mattinata l’allenatore (atteso in c ...Buone notizie per Stefano Pioli, dopo quella brutta della ricaduta di Mike Maignan che lo terrà fuori per un bel po' ancora, infatti tornerà a ...