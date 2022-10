Jordi Gardiol porta in alto i colori del moto club Alfieri

SportAsti

Classe 1996, con il team Tm Racing,ha vinto i Campionati Assoluti d'Italia di enduro nella sua categoria 250 2 tempi, portando in alto i colori del moto club Alfieri. Con il numero 46, come 'il dottore', il grande ...Jordi Gardiol vince gli Assoluti d'Italia: "Con il Moto club Alfieri siamo una grande famiglia" Classe 1996, con il team Tm Racing, Jordi Gardiol ha vinto i Campionati Assoluti d'Italia di enduro nella sua categoria 250 2 tempi, portando in alto i ...Gli impegni non sono finiti per i piloti del moto club Alfieri, che saranno impegnati domenica 23 ottobre in Umbria, nell'ambito del Trofeo delle Regioni di enduro ...