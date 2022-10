Battle Royale | la recensione | i tre giorni su un' isola deserta più importanti del cinema moderno

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Ladidi Kinji Fukasaku, per la prima volta neiitaliani dal 20 ottobre grazie a CG Entertainment in versione director's cut restaurata. All'alba del nuovo millennio sono stati diversi i titoli che possono essere tranquillamente ricordati oggi come vere e proprie folgorazioni, soprattutto tra quelli provenienti dall'Asia. La tigre e il dragone, premiato agli Oscar, o In the Mood for Love, mattatore a Cannes, ma anche Audition, senza dimenticare che sarebbe bastato qualche mese di attesa per poter ammirare La città incantata di Miyazaki-sama. Nelladiabbiamo l'opportunità di parlare di uno di questi capolavori, testimoni della ricchezza straordinaria di una correntetografica che proprio in ...

Everyeye Cinema

Nella recensione diabbiamo l'opportunità di parlare di uno di questi capolavori, testimoni della ricchezza straordinaria di una corrente cinematografica che proprio in questi ultimi ...Ma voi ce la fate a capacitarvi del fatto che, dal 2000 a oggi, non sia mai uscito al cinema in Italia Se non in qualche festival sicuramente gestito da gente che fissa le guardie con il giusto sospetto. Però a conti fatti... Battle Royale Recensione: torna in sala il cult con Takeshi Kitano La recensione di Battle Royale di Kinji Fukasaku, per la prima volta nei cinema italiani dal 20 ottobre grazie a CG Entertainment in versione director's cut restaurata. All'alba del nuovo millennio so ...In occasione del ritorno al cinema in versione restaurata, riscopriamo il cult diretto nel 2000 dal compianto maestro giapponese Kinji Fukasaku.