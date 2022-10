Ballando con le Stelle | Marta Flavi furiosa | prima contro Milly Carlucci | poi Guillermo Mariotto «Cafone e scorretto»

... essendo molto attaccata sui social, criticata anche da Rossella Erra , prima per l'accesa discussione avutaIva Zanicchi durante la prima puntata dile stelle e che sta tenendo ...Marta Flavi non ci sta e, dopo l'eliminazione dale stelle, si scaglia duramente contro Guillermo Mariotto. Marta Flavi è stata costretta a rinunciare ale stelle in seguito all'eliminazione dal programma, avvenuta a ...Il video della coppia ha creato uno scandalo social: difese e attacchi pesanti Qualche giorno fa Fedez e Chiara Ferragni, come fanno di solito, hanno ...Paola Barale ha contattato Marco Bellavia dopo quello che è successo al GF Vip. Ma cosa si sono detti I dettagli ...