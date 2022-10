Auto impazzita sulla Colombo | 19enne travolto e ucciso

Leggi su iltempo

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Incidente stradale mortale nella notte tra mercoledì 19 e gioved' 20 ottobre a Roma. Un'ha investito eun pedone, un ragazzo di19 anni, su via Cristoforo, all'angolo con via Giustiniano Imperatore nel quartiere Ostiense. L'è uscita fuori strada colpendo prima la segnaletica stradale e poi ilche si trovava sul marciapiede. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Ieri sulle strade della Capitale si erano verificato altri due incidenti mortali. A perdere la vita in via di Tor Bella Monaca, all'altezza di via Amico Aspertini, tra Torre Angela e Torre Gaia, Moustafà Abdalla Mohamed Mansoli, un egiziano di 20 anni, che intorno alle 18.30 di ieri, su una Fiat Punto, insieme a un connazionale di 23 anni, si è schiantato contro ...