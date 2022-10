Anna May Wong | la prima attrice asiatica sui dollari

Il nome diWong è passato di nuovo alla storia. Prima come star del cinema, poi come icona dei diritti delle donne nell'epoca dei pregiudizi e degli stereotipi. Oggi come prima donna sino americana a ...Star del cinema nei primi del Novecento, icona fashion, paladina dei diritti delle donne asiatiche in un'epoca in cui diversità e rappresentanza erano parole sconosciute ai più:Wong sarà la prima americana di origine cinese ad apparire sulle monete Usa. Il volto dell'attrice sarà rappresentato sulle monete da 25 centesimi, un valore di certo basso per una donna che ...The first piece of U.S. currency to carry the likeness of an Asian American will begin shipping on Monday, according to the U.S. Mint.The U.S. Mint will begin shipping coins featuring actress Anna May Wong on Oct. 24, the first U.S. currency to feature an Asian American.