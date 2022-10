Alfonso Signorini | Chiamata bollente | ingresso bomba nella casa

Leggi su ck12

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Il conduttoreè pronto ad introdurre nuova linfa nel cast: in arrivo l’affascinante modello?(fonte youtube)Il conduttoreha varato la settima edizione del “GF Vip”, che potrebbe configurarsi come l’appuntamento più longevostoria delladi Cinecittà. Si mormora infatti che il reality chiuderà i battenti nel mese di maggio 2023, accompagnando gli spettatori per i mesi invernali e primaverili a venire. Tutt’altro che sprovveduto,ha provinato numerosi potenziali concorrenti, e starebbe per calare il provvidenziale asso dalla manica. Secondo alcuni rumors, infatti, il conduttore ha intenzione di far salire sul carrozzone di ...