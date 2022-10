Spezia-Brescia | le formazioni ufficiali

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Di seguito ledella sfida, match valido per i sedicesimi di Coppa Italia. Alle 15:00 i liguri di Luca Gotti ospiteranno ilallo Stadio Alberto Picco. Chi vincerà sarà l’avversaria dell’Atalanta agli ottavi che si disputeranno a gennaio. Le due squadre non spiccano nei rispettivi campionati, infatti entrambe nella zona bassa della classifica. In Serie A, losi trova nella parte bassa della classica, ma non è ancora a rischio retrocessione. Fino ad ora ha guadagnato 2 vittorie su 10 incontri, tre pareggi e cinque sconfitte, per un totale di 9 punti. Nella partita più recente, i liguri ha concluso il match con un pareggio in casa contro la Cremonese, segnando due goal – firmati da Nzola e Holm – e subendone altrettanti, uno all’inizio ...

Le probabili formazioni di(3 - 5 - 2): Zoet; Caldara, Kiwior, Hristov; Ellertsson, Agudelo, Ferrer; Bourabia; Maldini, Gyasi. Allenatore: Gotti. A disposizione: Dragowski,