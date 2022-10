Rita – Milano

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)Via Fumagalli, 1 – 20143Tel. 02/8372865 Sito Internet: Tipologia: cocktail bar Prezzi: cocktail 9/12€, food 8/19€ Giorno di chiusura: Domenica OFFERTAsi conferma anche quest’anno il cocktail bar di riferimento a, ma con tutta probabilità lo è dell’intera Penisola, vista la fama che si è costruito anno dopo anno. Tutti i cocktail sono preparati con ingredienti ricercati, evitando sciroppi e preparati industriali, e sono divisi in Aperitif, Fresh, Fruity & Funky e Strong & Boozy. Nell’imbarazzo della scelta ci siamo fatti giustamente consigliare dal barman, il quale ci ha proposto un miscelato del giorno a base di select ai lamponi, sloe gin e rosmary soda, un mix equilibrato, leggermente amaro, secco e acido come da noi richiesto. Semplicemente perfetto pure il classico ...

