Opere programmate per il San Pio e il Sant’Alfonso | la nota del ‘Movimento Civico per l’Ospedale’

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Movimentoper l’Ospedale. “La Dirigenza Ospedaliera del San Pio, assente all’audizione svoltasi lo scorso 13 ottobre in Consiglio Regionale, ha inviato, al Presidente della Commissione Sanità, un documento dettagliato delleper Rummo e. Nella relazione, si sottolinea l’impegno dell’attuale management a restituire all’utenza tutti i servizi che erano stati ridotti a causa dell’emergenza covid, a potenziare ed implementare l’offerta sanitaria e la sicurezza. La principale criticità rilevata, per raggiungere questi obiettivi, è la carenza di medici, in particolare per anestesia e rianimazione e per la medicina d’urgenza. Per sopperire alla mancanza di personale, si è fatto ricorso all’istituto ...

La Nuova Sardegna

... in calendario sarannoattività per il pubblico, laboratori didattici per le scuole e ... che presenterà al pubblico un percorso visivo attraverso l'esposizione di una selezione delle...... asili nido, università, oggi taglia il nastro del primo nuovo treno della metro Linea 1 - ha proseguito il capo di Unione Popolare - Tutte, finanziate e realizzate nella nostra ... Le undici grandi opere per l'isola del futuro Il 1° Reggimento Bersaglieri e 7° Reggimento Difesa CBRN “Cremona” in addestramento congiunto con i Vigili del Fuoco di Cosenza sulle procedure operative da adottare in caso di difesa da aggressivi ch ...Dragaggio del golfo, parcheggio d'interscambio, riqualificazione del lungomare. Previsto anche il rifacimento del manto in erba artificiale sul campo da rugby ...