La foto di Mussolini e la statua di Cromwell

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Buonasera, sono Oliver. Più precisamente, sono ladi Oliverpiantata proprio davanti a Westminster. Da centotrent’anni dunque sorveglio il Parlamento – questo tempio della democrazia – nonostante che io, nell’ordine: abbia condotto parte della nazione in guerra contro l’altra; abbia scacciato tutti i deputati dei quali non mi fidavo, lasciando monco il Parlamento per cinque anni; abbia fatto processare e decapitare con l’accusa di tirannia un sovrano che esercitava legittimamente il proprio ruolo; abbia instaurato un regime autocratico; abbia capeggiato una spedizione punitiva contro gli scozzesi, che pure erano miei alleati; abbia sterminato circa metà della popolazione irlandese; abbia reso ereditario il titolo di capo della repubblica passandolo a mio figlio, nonostante che fosse un notorio coglione. Ah, e ...