Globalist.it

Il primo pallino è sempre quello - conclude- Negare diritti e restringere libertà. Perché la destra è sempre la destra'.Il primo pallino è sempre quello - conclude- Negare diritti e restringere libertà. ... Ma ci sono anche questioni come il fine vita, la protezione degli animali, strettecannabis, l'... Fratoianni sulla minaccia all’aborto di Gasparri: “Vogliono restringere e negare i diritti” Fratoianni su Gasparri: “Nemmeno il tempo di far partire la legislatura che Gasparri presenta un disegno di legge contro le donne per colpire la 194 e il diritto all'aborto.Vorrebbero conferire capaci ...La risposta dei genovesi: "Ci siamo ritrovati in coalizione con partiti lontanissimi dalle nostra cultura e tradizione, fautori dell'invio di armi in Ucraina e mai impegnati seriamente a favore della ...