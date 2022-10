(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Dopo l’affermazione nelle S3 GroupStadium Series, l’del, con la formazione composta da Stefania Constantini (Fiamme Oro), Angela Romei (Fiamme Oro), Marta Lo Deserto (C.C. Dolomiti) e Giulia Zardini Lacedelli (Club Dolomiti), con l’allenatrice Violetta Caldart, vieneinnelin. A Swift Current, nell’RBC Dominion Security Western Showdown, le azzurre chiudono la prima fase con cinque vittorie in sette sfide: nella seconda fase ad eliminazione diretta le azzurre superano dapprima ai quarti di finale per 4-2 le sudcoreaneskip Eun ji Gim, poi in ...

Così al sito federale Violetta Caldart : ' Ottima prestazione delle ragazze, che sono rimaste concentrate portando in pista un ottimo gioco. Un successo che ci dà fiducia ed ottimismo. Da giovedì si ...Esordio per il team tricolore guidato da Stefania Constantini sarà domani alle ore 15.30 contro le svizzere della skip Blackham. Le padrone di casa Team Keiser , le turche del Team Yildiz e alle ... Curling femminile, Italia battuta in semifinale nel secondo torneo della stagione in Canada Coach Caldart: “Il successo ci da fiducia per il futuro, testa alla prossima competizione” Una grande Nazionale femminile di Curling conquista, in Canada, il primo torneo della stagione. A Swift Curre ...La Federazione italiana sport su ghiaccio ha scelto i nuovi dirigenti del Curling Prosegue la definizione dello staff tecnico del curling azzurro in vista del quadriennio olimpico di Milano Cortina 20 ...