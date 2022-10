Coppa Italia 2022 2023 | ottavi di finale | programma | date | orari e diretta tv

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Con la disputa dei sedicesimi di, si comincia a delineare il quadro deglididella. Nel dettaglio, andiamo a scoprire qual è ilcompleto in attesa degli accoppiamenti esatti, con le, glie le informazioni sullatv. Si gioca nel, su due diverse settimane. Le sfide potranno essere disputate martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12, o martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 gennaio. Inter e Milan giocheranno le rispettive partite nella seconda settimana, in quanto la Superna si disputa l’11 gennaio. Glisono quelli delle 18 e delle 21, la ...

... in diretta mercoledì 19 ottobre 2022 alle ore 15.00 presso lo stadio Alberto Picco di La Spezia , sarà una sfida valida per i sedicesimi di finale di. Le Rondinelle provano a ...I giocatori da schierare al fantacalcio per l' 11° giornata di Serie A: Szczesny tra i pali; in avanti Vlahovic, Leao e Arnautovic TORINO - Archiviati i sedicesimi di finale di, é tempo di concentrarci sull' undicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2022/2023 , che si disputerà tra il 21 e il 24 ottobre. Si comincia già venerdì sera Juventus - ...I giocatori da schierare al fantacalcio per l' 11° giornata di Serie A: Szczesny tra i pali; in avanti Vlahovic, Leao e Arnautovic ...Udinese-Monza è un match di Coppa Italia e si gioca mercoledì alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.