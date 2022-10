ATP Stoccolma 2022 | Tsitsipas e Norrie avanzano ai quarti con fatica | bene Shapovalov e Rune

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) È terminata poco fa un’altra giornata dell’ATP 250 di. Sul cemento indoor svedese si sono disputati oggi due incontri validi per il primo turno e quattro ottavi di finale e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Nei match di primo turno arrivano le vittorie di Elias Ymer e Jeffrey John Wolf. Lo svedese sconfigge il tedesco Oscar Otte per 7-6(2) 6-7(2) 6-3 dopo quasi tre ore di gioco, mentre lo statunitense, reduce dalla finale raggiunta settimana scorsa all’ATP di Firenze, batte lo slovacco Alex Molcan per 7-5 6-4. Passando agli ottavi di finale, il greco Stefanos(testa di serie n.1) supera con un tiratissimo 7-6(5) 7-6(12) lo statunitense Maxime Cressy e accede ai. Avanza poi anche il britannico Cameron(n.2 del seeding), che elimina il ...

Il nativo di Atene parteciperà in questa settimana all'250 die cercherà di raggiungere la finale del torneo, visto che è ai nastri di partenza del tabellone principale come prima testa ...Tennis La seconda giornata a Napoli finisce alle 19:28. Marton Fucsovics si avvicina nei pressi ... A, Cameron Norrie ha bisogno comprensibilmente degli straordinari per abbattere la ...Fino all’ultimo l’esito è stato in bilico, ma alla fine Cameron Norrie è riuscito a vincere il primo incontro della giornata allo Stockholm Open: 6-7 6-3 6-4 contro il russo Aslan Karatsev. Una partit ...Il match di tennis valido per il primo turno dell'ATP di Napoli tra McDonald e Passaro: info partita, diretta tv e streaming gratis ...