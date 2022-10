Antonella Fiordelisi sotterra la rivale | messaggio in codice per Ginevra VIDEO

L'ex naufrago ha, in passato, intrecciato una relazione anche cone il suo ingresso potrebbe creare parecchio scompiglio. Cristina Quaranta choc "Giaele De Donà La affogo!"/ "...... "Sprecato tempo con chi non meritava un c*zzo"/ "Quanti 'ometti'" Fra i concorrenti attualmente presenti nella Casa del GF Vip Tara Gabrieletto ha affermato di conoscere, ...Sapevate che Antonella Fiordelisi ha inciso una canzone Ecco il videoclip in cui si vede anche il suo ex Francesco Chiofalo.Tra i protagonisti di questa settima edizione del GF Vip, Antonella Fiordelisi si ritrova spesso al centro dell'attenzione sia fuori che dentro la casa. È ...