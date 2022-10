Ucraina | i raid della Russia sulle infrastrutture | «Colpiscono i civili per mascherare le sconfitte» – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 18 ottobre 2022) Continuano irussi aenergetiche in diverse città dell’. Nel mirino, le strutture nelle città di Kharkiv, Dnipro, Mykolaiv e Zhytomyr. La denuncia è arrivata questa mattina dal consigliere del ministero dell’Interno di Kiev, Anton Gerashchenko, che con un tweet ha annunciato come Mosca continui «ad attaccare leenergetiche del Paese». «La mattina in– scrive Gerashchenko – non inizia con un caffè ma con sirene e rifugi». Intanto anche a Kiev, secondo quanto riferito da Kyrylo Tymoshenko, numero due dell’ufficio del presidente dell’Volodymyr Zelensky, un attacco missilistico russo avrebbe colpito una centrale elettrica nella capitale. October 18, 2022 Questa mattina, infatti, martedì 18 ottobre, ...