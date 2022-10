++ Telefoni e droga ai detenuti per in soldi | preso Garante ++

Secondo gli inquirenti Ioia, avvalendosi del suo ruolo che gli consentiva libero accesso all'interno delle carceri, introduceva, previo compenso, cellulari e. . 18 ottobre 2022commenta Avevano messo in piedi un'associazione a delinquere per introdurrecellulari enel carcere di Poggioreale , a Napoli . Per questo 8 persone sono state arrestate dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna. Tra loro c'è ...Secondo gli inquirenti Ioia, avvalendosi del suo ruolo che gli consentiva libero accesso all’interno delle carceri, introduceva, previo compenso, cellulari e droga. Sei le persone finite in ...Droga a Poggioreale, messa in piedi un'associazione a delinquere per introdurre telefoni cellulari e sostanze nel carcere di napoli ...