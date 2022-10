Stephen Frears a Roma 2022 | “Il segreto dei miei film? La semplicità”

Leggi su movieplayer

(Di martedì 18 ottobre 2022) Vi raccontiamo cosa è emerso dall'incontro conalla Festa del Cinema di, dove ha presentato il suo ultimoThe Lost King.. È questo che è emerso principalmente come concetto alla base del modus operandi di, apprezzatissimo regista inglese che ha presentato in anteprima alla Festa del Cinema dila sua ultima fatica, The Lost King; incontrando poi il pubblico per ripercorrere la sua carriera e il suo rapporto con la famiglia reale, che ha dipinto magistralmente in The Queen con Helen Mirren, e con il governo britannico. Tutto è partito dal suo primo successo My Beautiful Laundrette (1985), pellicola girata in 16 mm a basso budget e primo successo della rete televisiva Channel 4 ...