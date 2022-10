Quali poltrone vogliono i dem La soffiata di Paola De Micheli sul Pd

Leggi su iltempo

(Di martedì 18 ottobre 2022) In queste ore si sta mettendo a punto la squadra di governo. Gli alleati del centrodestra sono impegnati a trovare la quadratura del cerchio nella compagine dei futuri ministri della Repubblica. Contemporanemente, però, grandi manovre si stanno svolgendo anche sul fronte dell'opposizione di centrosinistra. Anche Dem e Terzo Polo puntano ad avere qualche poltrona di prestigio e la partita dell'elezione dei presidenti delle Camere avrà certamente conseguenze su tutte le decisioni che verranno prese. L'argomento è stato affrontato nel corso della puntata di "Coffee Break" in onda il 18 ottobre su La7. Ospiti nello studio di Andrea Pancani c'erano ancheDedel Pd e Stefano Candiani, senatore della Lega. All'esponente del Pd, però, sono sfuggite le reali intenzioni dei dem nella corsa alle. "Per il ...