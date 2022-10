(Di martedì 18 ottobre 2022) Secondo Copernicus non sarà. Andrea Paltrinieri (Unicatt) a Huffpost: "Se si arriva con un livello basso di stoccaggi ae ci sono tre settimane fredde, ci potrebbero essere problemi di consegna di gas". I picchi metterebbero a dura prova l'approvvigionamento delle abitazioni e delle imprese

Cosa significa ritrovarsi a marzo con le temperature rigide e senza scorte di gas lo ricordano bene gli abitanti del Texas. Quello a cavallo tra il 2013 e il 2014 fu uno degli inverni più rigidi di ...Venti deboli di direzione. Mari poco mossi o quasi calmi. Previsioniper domani, 18 ottobre Al Centro: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. La variabile meteo sul gas. Le prime previsioni di un inverno mite e l'incubo di un marzo freddo Previsioni meteo Pavia, martedì, 18 ottobre: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 24°C, ...Secondo Copernicus l'inverno non sarà freddo. Andrea Paltrinieri (Unicatt) a Huffpost: "Se si arriva con un livello basso di stoccaggi a marzo e ci sono ...