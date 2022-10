Il collegio | Il divin codino o Walker Texas Ranger? La tv del 18 ottobre

Leggi su bergamonews

(Di martedì 18 ottobre 2022) Per la prima serata in tv, martedì 18su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Morgane 2 – Detective Geniale”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Sentenza finale” ed “S come Italia”. Nel primo, Morgane aiuta la polizia ad indagare sull’omicidio di Carole Massart, giudice impegnata sul caso di un ragazzo morto per coma etilico. Tra scambi di identità, una app di incontri romantici e nonostante problemi personali, Morgane avrà l’intuizione giusta… Nel secondo, Morgane e Karadec devono indagare sulla morte di un giovane il cui cadavere è stato ritrovato in un quartiere residenziale. Intanto Morgane deve anche affrontare l’astio dei colleghi dovuto ad un articolo pubblicato giorni prima e alcuni problemi di concentrazione per via della visione molto “intima” dell’ispettore Karadec. Su RaiDue alle 21.20 prende il via “Il”. Il ...