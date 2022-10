Iker Casillas sbotta su Twitter ecco cosa è successo

... persi tre milioni di follower su Twitter Che si tratti di hakeraggio o di uno scherzo di cattivo gusto,ha pagato il suo falso coming out sui social. A riprova dell'effetto boomerang ...Uncome non si era mai visto. Per oltre un ventennio ci aveva abituato alla sua freddezza tra i pali, difendendo i colori del Real Madrid, della nazionale spagnola e del Porto. E poi, sui ...Il falso coming out di Casillas si è trasformato in un boomerang sociale per il portiere: persi tre milioni di follower su Twitter Che si tratti di hakeraggio o di uno scherzo di cattivo gusto, Iker C ...Un Iker Casillas come non si era mai visto. Per oltre un ventennio ci aveva abituato alla sua freddezza tra i pali, difendendo i colori del Real Madrid, della nazionale spagnola e del Porto. E ...