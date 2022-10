Come vedere ultime modifiche e revisioni su Word

Leggi su navigaweb

(Di martedì 18 ottobre 2022)è il miglior programma per scrivere e realizzare documenti su PC anche grazie alle sue funzioni avanzate, tra cui troviamo anche il sistema di revisione. Chi utilizza i documentiin ufficio o in ambiente universitario sa quando può essere importante leggere leapportate ad una bozza di contratto o ad una relazione, così da poter scoprire le differenze e poter apprendere qualcosa dal processo di revisione. Nella guida che segue vi mostreremolee lesu, sfruttando la funzione integrata all'interno del programma più famoso di Microsoft Office. Per completezza d'informazione vi mostreremolesuper PC, su ...